Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола объяснил, почему его клиент хочет покинуть клуб.

«Поль несчастлив в «Манчестер Юнайтед», так как не может проявить себя в этом клубе, — приводит слова агента в Twitter журналист Фабрицио Романо. — Полю нужен глоток свежего воздуха, ему нужно сменить команду. Пусть его контракт и действует до лета 2022 года.

Но, думаю, лучшим решением для всех сторон будет расстаться в ближайшее трансферное окно. В противном случае клуб рискует потерять его бесплатно».

В текущем сезоне 27-летний Погба принял участие в 8 матчах в АПЛ, в которых отметился 1 забитым голом.