Профсоюз RMT объявил, что работники лондонского метрополитена проведут трехдневную забастовку, которая придется на финал Кубка Англии "Манчестер Сити" – "Уотфорд" (18 мая), сообщает Daily Mirror. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли".

По информации СМИ, профсоюз требует более существенного повышения заработной платы работников метро, отмены решений о сокращении персонала и повышении уровня безопасности и условий труда.

Забастовка пройдет с вечера 17 мая по 19-е включительно. В ней примут участие более 1000 человек.

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