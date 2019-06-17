Полузащитник "Лестера" будет играть в бутсах с изображением умершей от рака девочки

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон рассказал, что на молодежном чемпионате Европы он будет играть в специальных бутсах с изображением девочки Софи Тейлор, которая в январе умерла от рака кости.

Мэддисон с 2016 по 2018 год выступал за "Норвич Сити". В это время футболист подружился с девочкой, которая боролась с тяжким недугом. Она стала талисманом "Норвича". Сам Мэддисон навещал ее в больнице и сопровождал на матчах "Лестера" и бывшего клуба.

– Невероятно особенные футбольные бутсы, которые я надену во время чемпионата Европы. Мой лучший друг всегда со мной, – написал Мэддисон в своём Инстаграме.