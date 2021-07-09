Полузащитник «Андерлехта» Локонга пройдет медосмотр для перехода в «Арсенал»
16:48
«Арсенал» согласовал трансфер полузащитника «Андерлехта» Альбера Локонга, сообщает Goal.
По информации источника, «канониры» заплатят за 21-летнего бельгийца около 18 миллионов фунтов. Сообщается, что футболист пройдет медицинское обследование для перехода в клуб в Лондоне после того, как пройдет карантин из-за пандемии коронавируса.
В сезоне-2020/21 Локонга провел 37 матчей за «Андерлехт», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10,8 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/lokonga-set-for-arsenal-medical-ahead-of-18m-move-from/1j6jnb8oi145s1xw2ruztd4xhx
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