Полузащитник «Андерлехта» Локонга пройдет медосмотр для перехода в «Арсенал»

«Арсенал» согласовал трансфер полузащитника «Андерлехта» Альбера Локонга, сообщает Goal.

По информации источника, «канониры» заплатят за 21-летнего бельгийца около 18 миллионов фунтов. Сообщается, что футболист пройдет медицинское обследование для перехода в клуб в Лондоне после того, как пройдет карантин из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 Локонга провел 37 матчей за «Андерлехт», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10,8 миллиона фунтов.