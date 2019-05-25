Покеттино разочарован последним сезоном "Игры престолов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что остался разочарован последним сезоном популярного сериала "Игра престолов". Аргентинец также пошутил, что был бы драконом в мире, созданном писателем и сценаристом Джорджем Мартином.

- Я так разочарован, - приводит слова Покеттино talkSPORT. - Я был очень разочарован пятой серией восьмого сезона. Сериал потрясающий, но последний сезон сделан в стиле: "нам нужно его закончить, но как же это сделать?"

Это бессмыслица! Не было никакого здравого смысла. Думаю, многие чувствуют то же самое, а не только я. Люди недовольны тем, как все закончилось. Кем бы я был? Драконом! Я сильный, как дракон.

Напомним, что по окончании "Игры престолов" была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию. Многие фанаты были недовольны развязкой.

Артем Дзюба назвал финал "Игры престолов" безобразием