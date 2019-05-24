Артем Дзюба назвал финал "Игры престолов" безобразием

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба крайне недоволен заключительным эпизодом сериала "Игра престолов". По его словам, стоит все переснять.

Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию. Многие фанаты были недовольны развязкой.

– Финал "Игры престолов"? – Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать, – цитирует Дзюбу пресс-служба "Зенита".