Покеттино поблагодарил руководство «Тоттенхэма» за возможность поработать с командой

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сделал заявление, в котором поблагодарил руководство клуба. Ранее он покинул свой пост. Его заменил Жозе Моуринью.

— Я хотел бы поблагодарить Джо Льюиса и Даниэля Леви (владельца и президента клуба — Прим. «СЭ») за возможность быть частью истории «Тоттенхэма», — цитирует Покеттино журналист The Times Хенри Уинтер в своем Twitter. — Хотел бы также поблагодарить всех, кого я встретил в «Тоттенхэме», весь персонал клуба и футболистов, которые работали со мной в эти 5,5 лет. Особо я хотел бы отметить болельщиков, которые делают этот клуб таким великим благодаря своей фантастической поддержке. Я сделал все возможное для достижения тех целей, которые мы обсуждали на нашей первой встрече. У нас были и тяжелые испытания, и отличные достижения. Всего наилучшего в будущем. Уверен, наши пути вновь пересекутся.

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