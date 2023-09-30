Пирс Морган выложил фото с Роналду и обратился к тен Хагу после поражения «МЮ» от «Кристал Пэлас»: «Привет, Эрик»
Журналист Пирс Морган пошутил о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Кристал Пэлас» (0:1) в 7-м туре АПЛ.
Морган выложил фотографию с Криштиану Роналду, который в ноябре прошлого года расторг контракт с манкунианцами после скандального интервью Моргану. В беседе с журналистом футболист раскритиковал главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.
«Привет, Эрик», — подписал фотографию Морган.
Кроме того, Морган выложил совместное фото Роналду с тен Хагом.
«Напоминание: одного из этих людей выгнали из «Юнайтед», потому что его считали «проблемой» в клубе. До боли очевидно, кто был/остается настоящей проблемой (Подсказка: это не Криштиану)», — написал журналист.
В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Брентфордом». Игра пройдет 7 октября. Перед этим манкунианцы 3 октября на «Олд Траффорд» встретятся с «Галатасараем» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
2
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
3
|Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|15-5
|16
|
4
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
5
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
6
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|0
|4
|7-11
|9
|
11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
12
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
14
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6-12
|4
|
17
|Лутон Таун
|6
|1
|1
|4
|5-12
|4
|
18
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
|
19
|Бернли
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
|30.09
|14:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|6 : 1
|30.09
|17:00
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 4
|30.09
|17:00
|
Эвертон – Лутон Таун
|1 : 2
|30.09
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|0 : 1
|30.09
|17:00
|
Ньюкасл – Бернли
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|2 : 1
|30.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|1.10
|16:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|2.10
|22:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|6
|1
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Вулверхэмптон
|2
|1
|0