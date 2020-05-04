Патрис Эвра: «Брать АПЛ при Фергюсоне было чем-то обычным»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о легенде клуба Алексе Фергюсоне. Ранее FourFourTwo признал его лучшим специалистом в истории футбола.

— Дешам научил меня побеждать, но Фергюсон учил, что победа — это нормально, — приводит слова Эвра Goal. — После больших побед над «Ливерпулем» он просто говорил: «Молодец, сынок». Никогда не кричал, если не считать финал Лиги чемпионов в сезоне-2007/08. Брать АПЛ было чем-то обычным.

Когда выигрываешь чемпионат в третий, четвертый, пятый раз, ты празднуешь, но уже не так. Фергюсон научил нас всех быть похожими на роботов.