Они удивили весь мир. Сегодня годовщина чемпионства «Лестера»

2 мая 2016 года «Лестер» стал чемпионом Англии. В этот день «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» (2:2), и «лисы» стали недосягаемыми для конкурентов.

В итоговой таблице-2015/16 «Лестер» набрал 81 очко. Вторым стал «Арсенал» (71), на третьей позиции «Тоттенхэм» (70). Четвертое место и путевку в Лигу чемпионов заработал «Манчестер Сити».

Форвард «Лестера» Джейми Варди с 24 голами занял второе место в гонке бомбардиров, уступив только Харри Кейну из «Тоттенхэма» (25). Партнер Варди Рияд Махрез забил 17 мячей.

«Лестер» стал чемпионом впервые в своей истории. В предыдущем сезоне команда боролась за выживание, в итоге сумев подняться на 14-е место.