Оливье Жиру: "Летом в моей карьере могут наступить перемены - хочу получать больше игрового времени"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что может сменить клуб в летнее трансферное окно. 32-летний француз добавил, что хочет получать больше игрового времени.

- Конечно, меня расстраивает мое текущее положение в "Челси", - приводит слова Жиру RTL. - У меня складывается впечатление, что в нападении отсутствует конкуренция. Я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. При этом стараюсь делать все возможное, чтобы быть максимально эффективным для команды.

Этим летом в моей карьере могут наступить перемены. Я не боюсь пойти на понижение, чтобы получать больше игрового времени. Возможно, я завершу свою карьеру в одном из французских клубов.

В текущем сезоне Жиру провел 34 матча за "Челси", забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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