Одион Игало: «Даже играя за «Уотфорд», не мог представить, что перейду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало поделился эмоциями от выступлений за команду.

— Когда в детстве ты говоришь, что будешь играть за «Манчестер Юнайтед», люди смотрят на тебя, как на сумасшедшего, — приводит beIN Sports слова Игало. — Ты же не знаешь, что может случиться в будущем. Сначала просто хочется уехать из страны и начать играть хоть за маленький клуб, об «МЮ» нет и речи. Тем не менее, я всегда поддерживал «красных дьяволов». Старался смотреть каждый матч этой команды, если выдавалась возможность. До сих пор помню свои впечатления. Ориентировался на игру Энди Коула. Они с Дуайтом Йорком были очень сильны и много забивали. Никогда не представлял себе, что все может так повернуться. Даже выступая за «Уотфорд» в АПЛ, я не задумывался о том, что могу перейти в «Манчестер Юнайтед».

Игало перешел в «МЮ» в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды из «Шанхай Шеньхуа» до конца сезона. На счету 30-летнего нигерийца 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что «МЮ» планирует активировать опцию выкупа Игало за 6 миллионов фунтов.