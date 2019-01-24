Обледенение на крыльях могло стать причиной исчезновения самолета с Салой

Авиационные эксперты считают, что обледенение, которое могло возникнуть на крыльях частного самолета с аргентинским футболистом Эмилиано Салой, привело к исчезновению воздушного судна, сообщает The Sun.

Согласно их мнению, сообщения 28-летнего игрока в WhatsApp, в которых он писал, что самолет вот-вот развалится, могли быть вызваны тем, что на крыльях возникла корка льда. По их словам, это является классическим признаком обледенения внешней обшивки летательного аппарата.

Вечером, 21 января, Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета.

Прошлой ночью поиски были на время прекращены, утром они возобновились.