Нуну может возглавить «Ноттингем Форест»

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Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Ноттингем Форест», сообщает A Bola.

По сведениям источника, 49-летний португалец может сменить Стива Купера в ближайшие дни.

Нуну тренировал в АПЛ «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм». Последним местом работы специалиста был «Аль-Иттихад».