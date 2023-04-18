Невилл: «Арсенал» должен думать, что может разорвать «Манчестер Сити» и сотворить историю»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» – «Арсенал» в 33-м туре АПЛ.

«Сити» и Гвардиола любят такие игры, они уже переживали подобное. К этому же должен стремиться Артета и игроки «Арсенала»: они могут разорвать «Манчестер Сити» на части, могут забить три гола на «Этихаде», это то, о чем они должны думать. Они должны думать, что могут сотворить историю.

Это действительно тяжело, но я надеюсь, что они справятся, потому что скачок с пятого места в прошлом сезоне к титулу стал бы сенсацией. Именно такого мы ждем от АПЛ», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдет 26 апреля на домашнем стадионе действующего чемпиона Англии. Перед этим «Манчестер Сити» в АПЛ сыграет с «Брайтоном», а лондонцы встретятся с «Саутгемптоном».