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Сегодня, 14:33

«Челси» согласовал все условия приобретения 15-летнего эквадорца Паеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» согласовал все условия приобретения полузащитника сборной Эквадора U17 и «Индепендьенте дель Валье» Кендри Паеса, сообщает Sky Sports News.

По данным источника, стоимость сделки может составить около 20 миллионов евро. 15-летний игрок продолжит свое развитие в «Индепендьенте дель Валле» до 18 лет, а затем присоединится к «Челси» летом 2025 года.

В активе Паеса 1 гол в 3 матчах за клуб в текущем сезоне. Кроме того, он забил 3 мяча в 7 играх за сборную Эквадора до 17 лет.

Источник: Sky Sports News
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
4
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 30 8 7 15 29-41 31
16
 Лидс 31 7 8 16 40-60 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 31 6 9 16 24-56 27
19
 Лестер 31 7 4 20 41-55 25
20
 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23
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Арсенал – Саутгемптон
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22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
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Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
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