«Челси» согласовал все условия приобретения 15-летнего эквадорца Паеса

«Челси» согласовал все условия приобретения полузащитника сборной Эквадора U17 и «Индепендьенте дель Валье» Кендри Паеса, сообщает Sky Sports News.

По данным источника, стоимость сделки может составить около 20 миллионов евро. 15-летний игрок продолжит свое развитие в «Индепендьенте дель Валле» до 18 лет, а затем присоединится к «Челси» летом 2025 года.

В активе Паеса 1 гол в 3 матчах за клуб в текущем сезоне. Кроме того, он забил 3 мяча в 7 играх за сборную Эквадора до 17 лет.