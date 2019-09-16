Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к деловым костюмам во время матчей.

— У меня есть костюм, который можно надеть на свадьбу, похороны или другие подходящие случаи, — цитирует talkSPORT немецкого специалиста. В остальном всегда буду против костюмов.

Если все остальные носят его, я не хочу быть как все. Не должен обязательно его носить. Мне дискомфортно, с галстуком не могу нормально дышать.

Костюмы — это не мое. Хочу быть сконцентрированным только на футболе. Не я должен выглядеть хорошо, а команда. Это моя цель.

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