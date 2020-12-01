Названы претенденты на попадание в команду года УЕФА.

УЕФА огласил список претендентов на включение в команду года-2020. В нем 50 футболистов.

Объявлено голосование для болельщиков, которое продлится до 6 января. В нем можно выбрать 11 лучших игроков.

Окончательный состав будет утвержден рабочей группой технических обозревателей УЕФА.

Претенденты на включение в команду года:

вратари — Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Антони Лопеш («Лион», Португалия), Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Ян Облак («Атлетико», Словения).

защитники — Давид Алаба («Бавария», Австрия), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Анхелиньо («Лейпциг», Испания), Хуан Бернат («ПСЖ», Испания), Виргил ван Дейк («Ливерпуль», Голландия), Стефан де Фрай («Интер», Голландия), Маттейс де Лигт («Ювентус», Голландия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Преснель Кимпембе («ПСЖ», Франция), Серхио Рамос («Реал», Испания), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Шотландия), Тиану Силва («ПСЖ"/"Челси», Бразилия), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг», Франция), Ханс Хатебур («Аталанта», Голландия).

полузащитники — Тиагу Алькантара («Бавария"/"Ливерпуль», Испания), Уссем Ауар («Лион», Франция), Эвер Банега («Севилья"/"Аш-Шабаб», Аргентина), Николо Барелла («Интер», Италия), Алехандро Гомес («Аталанта», Аргентина), Леон Горецка («Бавария», Германия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг», Австрия), Йосип Иличич («Аталанта», Словения), Кингсли Коман («Бавария», Франция), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Томас Мюллер («Бавария», Германия), Бруну Фернандеш («Спортинг"/"Манчестер Юнайтед», Португалия), Кай Хаверц («Байер"/"Челси», Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль», Англия).

нападающие — Серж Гнабри («Бавария», Германия), Анхель Ди Мария («ПСЖ», Аргентина), Чиро Иммобиле («Лацио», Италия), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Интер», Бельгия), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Кильян Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, Норвегия).