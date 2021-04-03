Форвард «Вест Бромвича» Робинсон установил исторический рекорд в АПЛ в матче с «Челси»
Нападающий «Вест Бромвича» Каллум Робинсон стал первым игроком в истории чемпионата Англии, который оформил дубль в двух матчах против «Челси» в течение одного сезона, сообщает Twitter Opta Sport.
В матче первого круга против «Челси» 26-летний англичанин оформил дубль к 25-й минуте (3:3). Сегодня Робинсон появился на поле на 37-й минуте, после того как заменил травмированного Бранислава Ивановича.
«Вест Бромвич» на выезде разгромил «Челси» со счетом 5:2 в матче 30-го тура чемпионата Англии. В 30 матчах команда набрала 21 очко и занимает 19-е место в АПЛ. У идущего на 4-м месте «Челси» 51 очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю