Форвард «Вест Бромвича» Робинсон установил исторический рекорд в АПЛ в матче с «Челси»

Нападающий «Вест Бромвича» Каллум Робинсон стал первым игроком в истории чемпионата Англии, который оформил дубль в двух матчах против «Челси» в течение одного сезона, сообщает Twitter Opta Sport.

В матче первого круга против «Челси» 26-летний англичанин оформил дубль к 25-й минуте (3:3). Сегодня Робинсон появился на поле на 37-й минуте, после того как заменил травмированного Бранислава Ивановича.

2 — Callum Robinson is the first player in Premier League history to score at least twice in home and away games against Chelsea within a single season. Bracing. #CHEWBA — OptaJoe (@OptaJoe) April 3, 2021

«Вест Бромвич» на выезде разгромил «Челси» со счетом 5:2 в матче 30-го тура чемпионата Англии. В 30 матчах команда набрала 21 очко и занимает 19-е место в АПЛ. У идущего на 4-м месте «Челси» 51 очко.