Главный тренер «Вест Бромвича» Эллардайс в восторге от победы над «Челси»

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата Англии против «Челси» (5:2).

«Я в восторге. Не только из-за победы, но и нашей игры. То, что мы увидели сегодня, — это именно то, чего нам не хватало. Наши великолепные голы и качество нашего футбола принесли нам фантастический результат. Мы были на кураже.

«Челси» вполне заслуженно остался в меньшинстве. Тьяго Силва мог быть удален еще за свой первый фол. После удаления мы разобрали «Челси» на части.

Мы начали матч очень хорошо: прессинговали и не сидели сложа руки у своих ворот. У меня было три недели, чтобы подготовится к этому матчу и выбрать нужную тактику. С парнями мы договорились: «Пойдем, бросим им вызов!» Это сработало на ура», — цитирует Эллардайса BBC.

«Вест Бромвич» на выезде разгромил «Челси» со счетом 5:2 в матче 30-го тура чемпионата Англии. В 30 матчах команда набрала 21 очко и занимает 19-е место в АПЛ. У идущего на 4-м месте «Челси» 51 очко.