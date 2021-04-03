Главный тренер «Вест Бромвича» Эллардайс в восторге от победы над «Челси»
Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата Англии против «Челси» (5:2).
«Я в восторге. Не только из-за победы, но и нашей игры. То, что мы увидели сегодня, — это именно то, чего нам не хватало. Наши великолепные голы и качество нашего футбола принесли нам фантастический результат. Мы были на кураже.
«Челси» вполне заслуженно остался в меньшинстве. Тьяго Силва мог быть удален еще за свой первый фол. После удаления мы разобрали «Челси» на части.
Мы начали матч очень хорошо: прессинговали и не сидели сложа руки у своих ворот. У меня было три недели, чтобы подготовится к этому матчу и выбрать нужную тактику. С парнями мы договорились: «Пойдем, бросим им вызов!» Это сработало на ура», — цитирует Эллардайса BBC.
«Вест Бромвич» на выезде разгромил «Челси» со счетом 5:2 в матче 30-го тура чемпионата Англии. В 30 матчах команда набрала 21 очко и занимает 19-е место в АПЛ. У идущего на 4-м месте «Челси» 51 очко.
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