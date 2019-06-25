Наби Кейта: "Салах заботится обо мне, как о младшем брате"

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта рассказал о том, как его одноклубник Мохамед Салах взял игрока под свое крыло.

– На поле Салах всегда дает мне советы. Он хороший парень, который много работает. Когда он тренируется в спортзале, то всегда приглашает меня присоединиться к нему. Он заботится обо мне, как о младшем брате, – цитирует Кейта официальный сайт клуба.

В завершившемся сезоне полузащитник провел за "Ливерпуль" 33 матча, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.