Наби Кейта: "Салах заботится обо мне, как о младшем брате"

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта рассказал о том, как его одноклубник Мохамед Салах взял игрока под свое крыло.
– На поле Салах всегда дает мне советы. Он хороший парень, который много работает. Когда он тренируется в спортзале, то всегда приглашает меня присоединиться к нему. Он заботится обо мне, как о младшем брате, – цитирует Кейта официальный сайт клуба.
В завершившемся сезоне полузащитник провел за "Ливерпуль" 33 матча, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.
"He looks after me like I'm his little brother." 🤜🤛https://t.co/sEEbE9ygZU– Liverpool FC (@LFC) June 25, 2019
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