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Мойес — о поражении от «Манчестер Сити»: «Когда у нас были шансы, мы ими не пользовались»

21:42
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мастерство игроков в конечном счете нередко определяет исход матча. В «Сити» хватает хороших футболистов.

Мы многое сегодня сделали правильно. Но когда у нас были шансы сделать хорошее забегание или, возможно, реализовать опасный момент, мы ими не пользовались, а против «Манчестер Сити» их много не бывает. Но мы приложили все необходимые усилия для этого.

Нашей задачей было сделать так, чтобы против нас было тяжело играть, но также и создать свои моменты, чтобы иметь шансы победить. Думаю, мы сделали все, что могли. Но нам также не хватало трех важных игроков, особенно Огбонны», — приводит слова Мойеса Football.London.

«Манчестер Сити» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. У «Вест Хэма» 23 очка и 4-я позиция.

Дополнительная информация:

https://www.football.london/west-ham-united-fc/news/moyes-west-ham-man-city-22292121

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Екатерина Савостина все материалы автора

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