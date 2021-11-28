Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мастерство игроков в конечном счете нередко определяет исход матча. В «Сити» хватает хороших футболистов.

Мы многое сегодня сделали правильно. Но когда у нас были шансы сделать хорошее забегание или, возможно, реализовать опасный момент, мы ими не пользовались, а против «Манчестер Сити» их много не бывает. Но мы приложили все необходимые усилия для этого.

Нашей задачей было сделать так, чтобы против нас было тяжело играть, но также и создать свои моменты, чтобы иметь шансы победить. Думаю, мы сделали все, что могли. Но нам также не хватало трех важных игроков, особенно Огбонны», — приводит слова Мойеса Football.London.

«Манчестер Сити» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. У «Вест Хэма» 23 очка и 4-я позиция.