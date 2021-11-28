Мойес — о поражении от «Манчестер Сити»: «Когда у нас были шансы, мы ими не пользовались»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:2).
«Мастерство игроков в конечном счете нередко определяет исход матча. В «Сити» хватает хороших футболистов.
Мы многое сегодня сделали правильно. Но когда у нас были шансы сделать хорошее забегание или, возможно, реализовать опасный момент, мы ими не пользовались, а против «Манчестер Сити» их много не бывает. Но мы приложили все необходимые усилия для этого.
Нашей задачей было сделать так, чтобы против нас было тяжело играть, но также и создать свои моменты, чтобы иметь шансы победить. Думаю, мы сделали все, что могли. Но нам также не хватало трех важных игроков, особенно Огбонны», — приводит слова Мойеса Football.London.
«Манчестер Сити» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. У «Вест Хэма» 23 очка и 4-я позиция.
Дополнительная информация:
https://www.football.london/west-ham-united-fc/news/moyes-west-ham-man-city-22292121
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