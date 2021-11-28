«Манчестер Юнайтед» в понедельник объявит о назначении Рангника на пост главного тренера

Руководитель отдела спорта и развития московского «Локомотива» Ральф Рангник станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». В понедельник, 28 ноября, об этом будет объявлено официально, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее СМИ сообщили, что Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, после чего на два года станет консультантом клуба.

На посту главного тренера «красных дьяволов» 63-летний немец сменит Уле Гуннара Сульшера, который 21 ноября был отправлен в отставку. Рангик возглавил отдел по спорту и развитию «Локомотива» летом 2021 года.