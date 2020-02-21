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Моуринью спрашивали о травмированных. Он много смеялся

17:47
Жозе Моуринью. Фото twitter.com/SpursOfficial
Жозе Моуринью. Фото twitter.com/SpursOfficial

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сильно рассмеялся, когда журналисты на пресс-конференции спросили его о состояни травмированных игроков. В частности речь шла о Харри Кейне, Сон Хын Мине и Деле Алли.

— У Сон Хын Мина была операция. На сколько он выбыл?, — спросил репортер.

— Недели, какое-то количество недель, большое количество недель, несколько месяцев (смеется).

— Было приятно увидеть Кейна в среду. Вручая награду семье Джимми Гривза, он выглядел достаточно мобильным...

— (Истерично смеется). Спасибо, Гэри. По последним данным, он выглядит нормально, да.

— Как дела у Алли?

— (Смеется). Боже мой, Гэри. Ты мой друг. Деле Алли тоже нормально.

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