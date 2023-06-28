«Милан», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» поборются за Хадсона-Одои

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои близок к уходу из клуба, сообщает The Guardian.

По информации источника, на 22-летнего англичанина претендуют «Милан», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». «Челси» хочет получить за него около 15 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2022/23 Хадсон Одои на правах аренды выступал за «Байер». Он провел 21 матч за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.