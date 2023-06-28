«Милан», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» поборются за Хадсона-Одои
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои близок к уходу из клуба, сообщает The Guardian.
По информации источника, на 22-летнего англичанина претендуют «Милан», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». «Челси» хочет получить за него около 15 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне-2022/23 Хадсон Одои на правах аренды выступал за «Байер». Он провел 21 матч за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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|Арсенал
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|0
|0-0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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