Маурицио Сарри: "Сегодня "Челси" не повезло, потому что мы очень хорошо провели первый тайм"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2) отметил, что команда хорошо провела первый тайм.

- Сегодня нам не повезло, потому что мы очень хорошо провели первый тайм, а к его концу счет был 0:2, - приводит ВВС слова Сарри. - Мы позволили сопернику создать несколько моментов. Во втором тайме мы играли в обескураживающий футбол. После первого тайма было непросто играть при таком счете. Но в первом тайме мы действовали очень хорошо.

Конечно, я чувствую давление из-за результатов, а не из-за чего-то другого. Мы должны работать, должны говорить, нам нужно более агрессивно и решительно действовать в своей и чужой штрафной.