"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ

"Эвертон" с разгромным счетом обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии (4:0).

Манкунианцы пропустили 48 голов в текущем сезоне, установив новый личный антирекорд. Предыдущий команда установила в сезоне 1989/1990 - 47 пропущенных мячей.

"Эвертон" набрал 49 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "МЮ" с 64 баллами располагается на 6-й строчке.

46 - Manchester United have conceded 46 league goals this season, their most ever in a Premier League campaign, last conceding more in 1989-90 (47). Submissive. #EVEMUN pic.twitter.com/md5nQ1TpZT – OptaJoe (@OptaJoe) 21 апреля 2019 г.

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