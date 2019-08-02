"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Лестером" самый дорогой трансфер защитника в истории

"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Лестером" трансфер защитника Гарри Магуайра, информирует goal.com.

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Переход обойдется "МЮ" в 80 миллионов евро, что станет рекордом для защитников.

Ранее самым дорогим защитником в мире был Виргил ван Дейк. В 2018 году "Ливерпуль" заплатил за него "Саутгемптону" 75 миллионов.

В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро. В активе защитника 20 игр за сборную Англии.