«Манчестер Юнайтед» прошел «Ньюкасл» в первом раунде ePL Invitational

В первом раунде турнира по FIFA 20 ePL Invitational «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (4:1).

За «МЮ» выступал игрок сборной Англии по крикету, болельщик команды Джофра Арчер. «Ньюкасл» представлял Роландо Ааронс. В следующем раунде Арчер сыграет с Джоном Иганом из «Шеффилд Юнайтед».

Турнир проходит в онлайне с 5 по 9 мая. В нем участвуют представители всех команд английской премьер-лиги. За каждый из коллективов выступают футболисты или известные болельщики.