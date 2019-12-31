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«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с днем рождения

11:21
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В официальном Twitter «Манчестер Юнайтед» поздравил с днем рождения своего бывшего тренера Алекса Фергюсона. Сегодня ему исполнилось 78 лет.

Шотландский специалист тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он 13 раз становился чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок страны и четырежды — Кубок лиги.

Дважды он выиграл Лигу чемпионов, также выигрывал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

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