«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с днем рождения

В официальном Twitter «Манчестер Юнайтед» поздравил с днем рождения своего бывшего тренера Алекса Фергюсона. Сегодня ему исполнилось 78 лет.

Legends don't come much bigger than this.



Have a great day, Sir Alex ?? #MUFC pic.twitter.com/NXz6o4aYed — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2019

Шотландский специалист тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он 13 раз становился чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок страны и четырежды — Кубок лиги.

Дважды он выиграл Лигу чемпионов, также выигрывал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.