«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с днем рождения
11:21
В официальном Twitter «Манчестер Юнайтед» поздравил с днем рождения своего бывшего тренера Алекса Фергюсона. Сегодня ему исполнилось 78 лет.
Legends don't come much bigger than this.— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2019
Have a great day, Sir Alex ?? #MUFC pic.twitter.com/NXz6o4aYed
Шотландский специалист тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он 13 раз становился чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок страны и четырежды — Кубок лиги.
Дважды он выиграл Лигу чемпионов, также выигрывал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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