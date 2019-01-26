00:53 | Футбол — Англия

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Арсенал" в Кубке Англии

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"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Арсенал" в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:1). В составе хозяев единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг, а у гостей отличились Алексис Санчес, Джесси Лингард и Антони Марсьяль.

В другой встрече "Бристоль Сити" обыграл "Болтон" (2:1).

Кубок Англии

1/16 финала

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (1:2)

Голы: Санчес, 31 (0:1). Лингард, 33 (0:2). Обамеянг, 43 (1:2). Марсьяль, 82 (1:3). 

"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос (Мустафи, 21), Косьельни (Езил, 64), Колашинац, Обамеянг, Джака, Рэмси, Торрейра, Ивоби (Гендузи, 64), Ляказетт.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Лингард (Джоунс, 88), Лукаку (Рэшфорд, 72), Санчес (Марсьяль, 72).

Предупреждения: Косьельни, 54. Янг, 68. Лингард, 76. Колашинац, 86. Рэшфорд, 86. Гендузи, 90+1.

Судья: Поусон.

Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Арсенал - Манчестер Юнайтед

"Бристоль Сити" - "Болтон Уондерерс" - 2:1 (2:1)

Голы: Биверс, 6 (0:1). О`Дауда, 8 (1:1). Элиассон, 30 (2:1).

Судья: Аттуэлл.

Бристоль. Стадион "Эштон Гейт".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/

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