«Манчестер Юнайтед» отказывается повышать зарплату Погба

«Манчестер Юнайтед» хочет заключить новый долгосрочный контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает ESPN. Но англичане не намерены существенно повышать зарплату футболисту.

Главный тренер «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил исполнительному директору клуба Эду Вудворду о необходимости продлить контракт с Погба. Функционер согласился, но при этом заявил, что не будет существенно повышать зарплату футболисту по новому соглашению.

Вудворд подчеркнул, что в «МЮ» больше никто не будет получать зарплату равную той, которая была у Алексиса Санчеса. Чилиец получал в «Манчестере» 400 тысяч фунтов в неделю.

Действующий контракт Погба с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.