«Манчестер Юнайтед» отказывается повышать зарплату Погба
«Манчестер Юнайтед» хочет заключить новый долгосрочный контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает ESPN. Но англичане не намерены существенно повышать зарплату футболисту.
Главный тренер «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил исполнительному директору клуба Эду Вудворду о необходимости продлить контракт с Погба. Функционер согласился, но при этом заявил, что не будет существенно повышать зарплату футболисту по новому соглашению.
Вудворд подчеркнул, что в «МЮ» больше никто не будет получать зарплату равную той, которая была у Алексиса Санчеса. Чилиец получал в «Манчестере» 400 тысяч фунтов в неделю.
Действующий контракт Погба с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.