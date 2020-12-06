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«Манчестер Юнайтед» хочет поднять зарплату Фернандеша в два раза

08:18
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«Манчестер Юнайтед» планирует предложить новый контракт полузащитнику Бруну Фернандешу, сообщает Mirror.

По информации источника, клуб хочет увеличить зарплату 26-летнего португальца до 200 тысяч фунтов в неделю (сейчас игрок получает вдвое меньше). Сообщается, что «МЮ» хочет сохранить игрока в связи с интересом со стороны «Барселоны» и «Реала».

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за 55 миллионов евро. В сезоне-2020/21 на счету хавбека 10 голов и 6 результативных передач в 16 матчах.

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