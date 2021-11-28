«Манчестер Сити» отказал «Барселоне» в аренде Торреса
«Манчестер Сити» отказал «Барселоне» в аренде полузащитника Феррана Торреса, сообщает Marca.
По информации источника, английский клуб был настроен лишь на продажу 21-летнего испанца и требовал 70 миллионов евро. Однако сделка сорвалась, потому что у «Барселоны» нет таких средств.
Отмечается, что у полузащитника уже была договоренность с каталонским клубом, и его готов был отпустить главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
В нынешнем сезоне Торрес забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/11/28/61a2bd93ca47418e3e8b4597.html
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