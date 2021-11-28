«Манчестер Сити» отказал «Барселоне» в аренде Торреса

«Манчестер Сити» отказал «Барселоне» в аренде полузащитника Феррана Торреса, сообщает Marca.

По информации источника, английский клуб был настроен лишь на продажу 21-летнего испанца и требовал 70 миллионов евро. Однако сделка сорвалась, потому что у «Барселоны» нет таких средств.

Отмечается, что у полузащитника уже была договоренность с каталонским клубом, и его готов был отпустить главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Торрес забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах.