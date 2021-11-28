Клопп: «Жота — идеальный трансфер «Ливерпуля». Он — выдающийся футболист и прекрасный человек»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру полузащитника команды Диогу Жоты в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (4:0).
«Жота — идеальный трансфер «Ливерпуля», – приводит слова Клоппа The Guardian. – Он – выдающийся футболист и прекрасный человек. У него есть скорость, техника, физика. Диогу очень умен, быстро изучает тактический материал и может играть, как в схеме с тремя нападающими, так и на позиции десятки. К сожалению, в прошлом году Жота получил серьезное поврежедение, но сейчас он вернулся и прекрасно встроился в игру. Очень рад за него».
Во встрече с «Саутгемптоном» 24-летний португалец оформил дубль. Всего на его счету восемь голов и две передачи в 16 играх в нынешнем сезоне.
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Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/nov/27/stability-and-rest-key-to-liverpools-scintillating-form-says-jurgen-klopp
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