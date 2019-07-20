"Манчестер Сити" нужен еще один центральный защитник

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что команде может понадобиться еще один игрок на позицию центрального защитника, передает The Telegraph.

После ухода Венсана Компани в распоряжении Гвардьолы остались три опытных защитника: Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт и Николас Отаменди.

– Винсент был очень важной частью команды, – заявил Гвардьола. - Когда он был здоров, то всегда был готов выйти в стартовом составе. Он влиял не только на игру команды, но и на атмосферу в раздевалке.



Не знаю, удастся ли на его заменить, но мы следим за несколькими кандидатами. С другой стороны, у нас есть три опытных центральных защитника и два молодых игрока во второй команде, которые могут нам помочь.



​Посмотрим, как сложится ситуация на трансферном рынке.