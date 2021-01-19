«Манчестер Сити» не будет подписывать игроков в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы не будем никого подписывать во время зимнего трансферного окна. Мы не обсуждали это, но завершим сезон с теми игроками, которые у нас уже есть. Были матчи, где нам нужен был форвард, когда наши игроки были травмированы. Вот почему мы иногда играем исходя из этого», — приводит слова Гвардьолы beIN Sports.

«Манчестер Сити» после 17 матчей занимает второе место в чемпионате Англии, имея в активе 35 очков.