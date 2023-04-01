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Сегодня, 16:25

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», уступая в счете

Руслан Минаев
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Джек Грилиш и Ибраима Конате.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома разгромил «Ливерпуль» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 4:1.

Счет на 17-й минуте встречи открыли мерсисайдцы — забил Мохамед Салах. В первом тайме «горожане» ответили результативным ударом Хулиана Альвареса, который заменял в стартовом составе Эрлина Холанна, пропускавшего игру из-за травмы паха.

Во втором тайме «Сити» забил три гола в течение 28 минут. Забивали: Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Идущий вторым «Манчестер Сити» (64 очка) до 5 очков сократил отставание от «Арсенала» (69 очков) в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 42 очками занимает 6-е место.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
01 апр, 14:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Ливерпуль

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
6
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
15
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
16
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
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38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 4 : 1
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 - : -
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 - : -
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
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