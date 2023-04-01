«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», уступая в счете

«Манчестер Сити» дома разгромил «Ливерпуль» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 4:1.

Счет на 17-й минуте встречи открыли мерсисайдцы — забил Мохамед Салах. В первом тайме «горожане» ответили результативным ударом Хулиана Альвареса, который заменял в стартовом составе Эрлина Холанна, пропускавшего игру из-за травмы паха.

Во втором тайме «Сити» забил три гола в течение 28 минут. Забивали: Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Идущий вторым «Манчестер Сити» (64 очка) до 5 очков сократил отставание от «Арсенала» (69 очков) в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 42 очками занимает 6-е место.