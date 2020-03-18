«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» интересуются полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в контракте 25-летнего испанца с мадридским клубом прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро, которую готовы выплатить оба клуба из Манчестера. «Атлетико» хочет сохранить игрока и обновить соглашение с ним, прописав более высокую сумму отступных, но сам футболист не спешит завершать переговоры.

В сезоне-2019/20 на счету Ньигеса 4 гола в 37 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего испанца в 90 миллионов евро.