«Манчестер Сити» готов платить де Брейне 21 миллион евро в год по новому контракту

«Манчестер Сити» может продлить контракт с полузащитником Кевином де Брейне. Английский клуб хочет заключить соглашение с 28-летним бельгийцем до 2025 года, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По новому договору футболист может зарабатывать 21 миллион евро в год. Нынешний контракт хавбека с клубом рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне де Брейне провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов при 20 голевых передачах.