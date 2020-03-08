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«Манчестер Сити» готов платить де Брейне 21 миллион евро в год по новому контракту

10:15
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«Манчестер Сити» может продлить контракт с полузащитником Кевином де Брейне. Английский клуб хочет заключить соглашение с 28-летним бельгийцем до 2025 года, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По новому договору футболист может зарабатывать 21 миллион евро в год. Нынешний контракт хавбека с клубом рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне де Брейне провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов при 20 голевых передачах.

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