«Манчестер Сити», «Эвертон» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.

В других матчах «Лестер» победил «Бертон» (3:1), а «Эвертон» обыграл «Уотфорд» (2:0).

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 3:1 (2:0)

Голы: Отаменди, 20 (1:0). Агуэро, 38 (2:0). Агуэро, 56 (3:0). Стивенс, 75 (3:1).

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Уокер (Жоау Канселу, 65), Анхелиньо (Стоунс, 79), Гарсия, Фоуден, Дойл, Агуэро, Махрез, Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Бернабе, 87).

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Дансо, Беднарек, Валери, Ромеу (Вокинс, 90), Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Лонг (Редмонд, 68), Буфаль (Адамс, 69).

Предупреждение: Ромеу, 33.

Судья: Мосс (Англия).

29 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».

«Бертон Альбион» — «Лестер» — 1:3 (0:2)

Голы: Ихеаначо, 7 (0:1). Тилеманс, 20 (0:2). Бойс, 52 (1:2). Мэддисон, 89 (1:3).

«Лестер»: Уорд, Фукс, Эванс, Морган, Джастин, Олбрайтон, Прат (Мэддисон, 83), Тилеманс, Чудхури (Ндиди, 88), Ихеаначо (Барнс, 66), Грэй.

Судья: Инглэнд (Англия).

29 октября. Бертон-апон-Трент. Стадион «Пирелли».

«Оксфорд Юнайтед» — «Сандерленд» — 1:1 (1:0). Пенальти — 4:2

Голы: Холл, 25 (1:0). Макнулти, 78 (1:1).

Судья: Симпсон (Англия).

29 октября. Оксфорд. Стадион «Кассам».

«Эвертон» — «Уотфорд» — 2:0 (0:0)

Голы: Холгейт, 72 (1:0). Ришарлисон, 90+3 (2:0).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Мина (М.Кин, 41), Холгейт, Делф, Андре Гомеш, Ивоби, М.Кин (Уолкотт, 46), Калверт-Льюин (Дженк, 80), Ришарлисон.

«Уотфорд»: Гомес, Мариаппа, Предль (Кабаселе, 65), Каткарт, Кико Фемения, Фулькье, Перейра (Деулофеу, 67), Чалоба, Хьюз, Кина (Дукуре, 39), Грэй.

Предупреждения: Дукуре, 68. Мариаппа, 90.

Судья: Хупер (Англия).

29 октября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».