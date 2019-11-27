Лукас Моура: «Уверен, что Моуринью может многое добавить «Тоттенхэму»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал о работе с главным тренером клуба Жозе Моуринью.

— Я рад, что нравлюсь ему, для меня очень важно иметь эту уверенность от тренера, — приводит слова Моуры Sky Sports. — Надеюсь помочь ему и команде.

Я всегда стараюсь изо всех сил, и я рад за предоставленную мне возможность. Мне не нужно говорить о Жозе, потому что он победитель и чемпион. У него много трофеев, и я уверен, что он может многое добавить в нашу команду.

Каждый игрок хочет играть, и не важно, на какой позиции. Но все знают, что я не девятка, это не моя лучшая позиция. Когда Покеттино поставил меня туда, я всегда старался изо всех сил, потому что для меня самое важное — это команда.

Теперь я чувствую себя лучше на позиции вингера. Я всегда играл на этой позиции, теперь я счастлив.