Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Лукас Моура: «Хочу, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме»»

10:29

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал слухи об уходе из команды форварда Харри Кейна.

— Тяжело рассуждать о будущем, тем более, о переговорах кого-то с каким-то клубом, это же личный выбор каждого. Тем не менее, я уверен, что «Тоттенхэм» получает предложения по Харри Кейну каждый год, — приводит Sky Sports слова Моуры. — Конечно, не мне решать, но лично я хотел бы, чтобы Кейн остался с нами в следующем сезоне. Харри очень важен для нас, его будет непросто заменить. Уверен, что и Жозе Моуринью рассчитывает на него, потому что он забивает почти в каждом матче.

На счету Кейна 17 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир