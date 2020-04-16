Лукас Моура: «Хочу, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме»»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал слухи об уходе из команды форварда Харри Кейна.

— Тяжело рассуждать о будущем, тем более, о переговорах кого-то с каким-то клубом, это же личный выбор каждого. Тем не менее, я уверен, что «Тоттенхэм» получает предложения по Харри Кейну каждый год, — приводит Sky Sports слова Моуры. — Конечно, не мне решать, но лично я хотел бы, чтобы Кейн остался с нами в следующем сезоне. Харри очень важен для нас, его будет непросто заменить. Уверен, что и Жозе Моуринью рассчитывает на него, потому что он забивает почти в каждом матче.

На счету Кейна 17 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20.