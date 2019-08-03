07:26 | Футбол — Англия

Лукаку пытался доказать фанатам, что является скоростным игроком

Сообщение в Twitter Ромелу Лукаку. Фото twitter.com/romelulukaku9
Сообщение в Twitter Ромелу Лукаку. Фото twitter.com/romelulukaku9
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку на своей странице в Twitter опубликовал видео с данными тренировок. Бельгиец сделал акцент на том, что является одним из самых быстрых игроков команды, пытаясь доказать фанатам, что его напрасно считают медленным. Однако позже футболист удалил сообщение.

Из опубликованного видео следует, что самым быстрым игроком на тренировках команды является Диогу Далот - 36,43 км/ч, а вторым идет Лукаку - 36,25 км/ч. Следом расположились Тахит Чон (36 км/ч), Маркус Рэшфорд (35,71 км/ч) и Даниэль Джеймс (35,53 км/ч). Самым медленным оказался Люк Шоу с результатом 31,03 км/ч.

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