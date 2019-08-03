Лукаку пытался доказать фанатам, что является скоростным игроком

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку на своей странице в Twitter опубликовал видео с данными тренировок. Бельгиец сделал акцент на том, что является одним из самых быстрых игроков команды, пытаясь доказать фанатам, что его напрасно считают медленным. Однако позже футболист удалил сообщение.

Из опубликованного видео следует, что самым быстрым игроком на тренировках команды является Диогу Далот - 36,43 км/ч, а вторым идет Лукаку - 36,25 км/ч. Следом расположились Тахит Чон (36 км/ч), Маркус Рэшфорд (35,71 км/ч) и Даниэль Джеймс (35,53 км/ч). Самым медленным оказался Люк Шоу с результатом 31,03 км/ч.

Video tweeted by Lukaku earlier which he deleted showing top speed of the players at United. Luke Shaw slacking behind!! 😱😱 pic.twitter.com/WXEtQW2vof — I (@ibello74) August 2, 2019

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр