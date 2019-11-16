«Ливерпуль» выкупил дом Брендана Роджерса и разрешил Клоппу жить в нем бесплатно

«Ливерпуль» выкупил дом, принадлежавший бывшему главному тренеру команды Брендану Роджерсу, сообщает TalkSport. В доме сейчас живет нынешний главный тренер команды Юрген Клопп, сменивший самого Роджерса в октябре 2015 года.

По данным СМИ, «Ливерпуль» заплатил за дом Роджерсу 3,75 миллиона фунтов и разрешил Клоппу остаться в нем бесплатно и не платить ренту.

Роджерс возглавлял «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год, став с ним вице-чемпионом в сезоне-2013/14. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Лигу чемпионов-2018/19 и Суперкубок УЕФА-2019, а в нынешнем сезоне лидируют в таблице чемпионата Англии.