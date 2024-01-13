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Сегодня, 04:33

«Ливерпуль» продлит контракт с Салахом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Reuters

Руководство «Ливерпуля» продолжает переговоры с нападающим Мохамедом Салахом по поводу подписания нового контракта.

По информации журналиста Франсуа Плато, стороны практически согласовали детали сделки. В данный момент игрок находится в расположении сборной Египта и готовится к старту Кубка Африки.

Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Салах играет за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В этом сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 98 результативных передач.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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