«Ливерпуль» интересуется форвардом «Байера» Бэйли и полузащитником «Боруссии М» Закарией

«Ливерпуль» заинтересован в нападающем «Байера» Леоне Бэйли и полузащитнике «Боруссии М» Денисе Закарии, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет усилить команду в летнее трансферное окно, чтобы закрепить успехи последних лет. Кроме того, известно, что «Ливерпуль» может приобрести еще одного футболиста из чемпионата Германии, нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.

На счету 22-летнего Бэйли 7 голов и 1 результативная передача в 22 матчах за «Байер» в сезоне-2019/20, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ямайца в 37 миллионов евро.

23-летний Закария забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи в 31 матче за «Боруссию М». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость швейцарца в 45 миллионов евро.