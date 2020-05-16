«Ливерпуль» готов заплатить 45 миллионов евро за Диего Льоренте

Защитник «Реал Сосьедада» Диего Льоренте попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает AS.

Английский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается приобрести испанского центрбека. «Красные» готовы активировать опцию выкупа футболиста, которая составляет 45 миллионов евро. Действующий контракт Льоренте с «Сосьедадом» рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 матчей за бело-синих, отличившись двумя голевыми передачами.