«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Лидсом»

«Арсенал» в меньшинстве сыграл с «Лидсом» вничью в матче 9-го тура чемпионата Англии — 0:0.

Канониры провели большую часть второго тайма в меньшинстве из-за удаления нападающего Николя Пепе.

«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице с 13 очками, «Лидс» находится на 14-й строчке с 11 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Лидс» — «Арсенал» — 0:0

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски, Кох, Эйлинг (Родриго, 70), Клих, Филлипс, Бэмфорд, Рафинья, Харрисон (Поведа, 80).

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос, Уиллок (Сака, 57. Мэйтланд-Найлс, 90+3), Виллиан (Нелсон, 46), Обамеянг, Пепе.

Предупреждения: Даллас, 15. Купер, 86. Филлипс, 90+3.

Удаление: Пепе, 51.

Судья: Тэйлор (Англия).

22 ноября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».