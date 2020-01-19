«Лестер» проиграл «Бернли» и потерпел второе поражение подряд

«Бернли» дома одержал победу над «Лестером» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев отличились нападающий Крис Вуд и Эшли Уэствуд.

Единственный гол у «лис» забил хавбек Харви Барнс. На 68-й минуте встречи 11-метровый не реализовал форвард Джейми Варди.

Для команды Брендона Роджерса это поражение стало вторым подряд в АПЛ.

«Лестер» с 45 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли» — 27 баллов и 14-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

23-й тур

«Бернли» — «Лестер» — 2:1 (0:1)

Голы: Барнс, 33 (0:1). Вуд, 56 (1:1). Уэствуд, 79 (2:1).

Нереализованный пенальти: Варди, 68 (вратарь)

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд (Леннон, 90+3), Макнейл.

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Менди, Прат (Тилеманс, 74), Барнс, Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 74).

Предупреждение: Ми, 67.

Судья: Тэйлор (Англия).

19 января. Бернли. Стадион «Терф Мур».